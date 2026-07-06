Мать погибшей в Ачинске девочки оформляла микрозаймы

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 37 0

Поиски женщины продолжаются.

Мать погибшей в Ачинске девочки оформляла микрозаймы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мать пятилетней девочки, тело которой обнаружили на окраине Ачинска Красноярского края, ранее оформляла микрозаймы. Об этом 5-tv.ru сообщил отец женщины Федор.

Он также отметил, что у 32-летней Екатерины было психическое расстройство. При этом, как рассказала соседка семьи, каких-либо признаков неблагополучия окружающие не замечали.

По словам женщины, семья жила спокойно, признаков каких-либо конфликтов не было, грубого обращения с ребенком никто не наблюдал.

«Они спокойно всегда жили, криков и скандалов мы не слышали. Грубого отношения к ребенку тоже никто не замечал», — рассказала она.

Екатерина вместе с пятилетней дочерью ушла из квартиры на улице Красной Звезды в Ачинске 27 июня. После того как они перестали выходить на связь, в полицию обратился супруг женщины.

В ходе поисков правоохранители установили маршрут их передвижения. Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину с ребенком сначала в Ачинске, а затем в районе улицы Норильской в Красноярске.

Позже тело девочки нашли на железнодорожной насыпи. Поиски матери продолжаются.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:40
«Оранжевый» уровень тревоги: Землю накроет мощная магнитная буря
0:35
Виновник смертельного ДТП в Калининграде ранее привлекался за пьяное вождение
0:19
Мужской климакс — миф? Уролог раскрыл правду о дефиците тестостерона
0:06
Мать погибшей в Ачинске девочки оформляла микрозаймы
23:59
Искусствовед и писательница Ирада Берг умерла на 54-м году
23:47
Участник московской ярмарки отправляет макароны собственного производства в зону СВО

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Юлия Меньшова приехала на могилу отца в годовщину его смерти
«Какая милота!» — Басков показал подписчикам свою большеглазую кошку
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео