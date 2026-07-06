Мать погибшей в Ачинске девочки оформляла микрозаймы

Мать пятилетней девочки, тело которой обнаружили на окраине Ачинска Красноярского края, ранее оформляла микрозаймы. Об этом 5-tv.ru сообщил отец женщины Федор.

Он также отметил, что у 32-летней Екатерины было психическое расстройство. При этом, как рассказала соседка семьи, каких-либо признаков неблагополучия окружающие не замечали.

По словам женщины, семья жила спокойно, признаков каких-либо конфликтов не было, грубого обращения с ребенком никто не наблюдал.

«Они спокойно всегда жили, криков и скандалов мы не слышали. Грубого отношения к ребенку тоже никто не замечал», — рассказала она.

Екатерина вместе с пятилетней дочерью ушла из квартиры на улице Красной Звезды в Ачинске 27 июня. После того как они перестали выходить на связь, в полицию обратился супруг женщины.

В ходе поисков правоохранители установили маршрут их передвижения. Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину с ребенком сначала в Ачинске, а затем в районе улицы Норильской в Красноярске.

Позже тело девочки нашли на железнодорожной насыпи. Поиски матери продолжаются.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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