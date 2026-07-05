Искусствовед и писательница Ирада Берг умерла на 54-м году

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Мурад Устаров
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Она участвовала в проекте восстановления Янтарной комнаты в «Царском Селе».

Что известно о писательнице Ираде Берг

Фото: Telegram/Комитет по культуре Санкт-Петербурга/kult_spb

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В Санкт-Петербурге на 54-м году жизни умерла писательница и искусствовед Ирада Берг. Об этом сообщили в Telеgram-канале городского комитета по культуре.

«Ушла из жизни искусствовед, писательница Ирада Тофиковна Берг (Вовненко). Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Ирады Тофиковны. Память о ней будет жить в сердцах коллег, друзей и всех, кто соприкасался с ее творчеством и добротой», — говорится в публикации.

Ирада Берг родилась 5 января 1973 года в семье архитектора Тофика Гасанова. С 2003 года она трудилась в международном отделе государственного музея-заповедника «Царское Село», где участвовала в проекте восстановления Янтарной комнаты и организовывала благотворительные балы для детей в Екатерининском дворце.

Ее литературная карьера началась в 2006 году с выпуска детской книги «Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю». В 2015 году она стала членом Союза писателей Санкт-Петербурга.

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