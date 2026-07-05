Искусствовед и писательница Ирада Берг умерла на 54-м году

В Санкт-Петербурге на 54-м году жизни умерла писательница и искусствовед Ирада Берг. Об этом сообщили в Telеgram-канале городского комитета по культуре.

«Ушла из жизни искусствовед, писательница Ирада Тофиковна Берг (Вовненко). Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Ирады Тофиковны. Память о ней будет жить в сердцах коллег, друзей и всех, кто соприкасался с ее творчеством и добротой», — говорится в публикации.

Ирада Берг родилась 5 января 1973 года в семье архитектора Тофика Гасанова. С 2003 года она трудилась в международном отделе государственного музея-заповедника «Царское Село», где участвовала в проекте восстановления Янтарной комнаты и организовывала благотворительные балы для детей в Екатерининском дворце.

Ее литературная карьера началась в 2006 году с выпуска детской книги «Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю». В 2015 году она стала членом Союза писателей Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти прославленного российского фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.