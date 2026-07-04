В Петербурге простились с олимпийским чемпионом Артуром Дмитриевым

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Артуром Дмитриевым. Об этом сообщает ТАСС.

На траурное мероприятие пришли родные и близкие фигуриста, а также его коллеги. Вместе с ними проститься со спортсменом приехала и заслуженный работник физической культуры России Тамара Москвина.

«Человеческая жизнь — это путь. И путь, который прошел Артур, был и с вершинами, и с низинами. Давайте будем в памяти держать те вершины, которые оставил Артур своим искусством, своими спортивными достижениями», — сказала Москвина.

Артур Дмитриев ушел из жизни 29 июня на 59-м году жизни. Он стал первым фигуристом в истории, которому удалось выиграть Олимпийские игры с разными партнершами.

По словам олимпийской чемпионки Оксаны Казаковой, спортсмен скончался от расслоения аорты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ирина Роднина назвала смерть Дмитриева невосполнимой утратой.

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