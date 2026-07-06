Гидросамолет с пассажирами потерпел крушение в Нью-Йорке

В проливе Ист-Ривер в Нью-Йорке потерпел крушение гидросамолет, есть пострадавшие. Об этом сообщило издание The New York Post со ссылкой на представителей власти.

Инцидент произошел возле паромной переправы Манхэттена и терминала Skyport. На борту воздушного судна находились восемь человек. К месту происшествия были направлены спасатели.

На опубликованных кадрах видно, что транспортное средство частично перевернулось — одно крыло оказалось под водой. Специалисты экстренных служб эвакуировали всех, кто находился внутри гидросамолета. Двум пассажирам понадобилась медицинская помощь.

Газета пишет, что летательный аппарат удалось отбуксировать к причалу. Полицейские изучают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крушении в городе Рас-Танура в Саудовской Аравии вертолета, который принадлежал национальной нефтяной компании страны Saudi Aramco. В результате происшествия погибли 14 человек.

До этого легкомоторный самолет упал на дорогу супермаркета «Ашан» во французском Томблейне. Жертвами катастрофы стали 11 человек.

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