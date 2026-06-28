Одиннадцать человек погибли при крушении самолета с парашютистами во Франции

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 27 0

Воздушное судно упало на дорогу в городе Томблейн неподалеку от супермаркета.

Сколько человек погибли при крушении самолета во Франции

Фото: www.globallookpress.com/Han Bing

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Легкомоторный самолет разбился во французском городе Томблейн. Все, кто был на борту (пилот и десять парашютистов. — Прим. ред.), погибли, сообщило BFM со ссылкой на префектуру.

Воздушное судно упало на дорогу возле супермаркета «Ашан» около 11.00 по местному времени.

По данным местных СМИ, борт арендовало турагентство, специализирующееся на парашютном спорте. Модель воздушного судна — Pilatus PC6. Это одномоторный самолет короткого взлета.

Во время таких рейсов на борту как правило находится ровно 11 человек — пилот, пятеро инструкторов и пятеро парашютистов-любителей.

Ранее в Пекине спортивный самолет Aurora SA60L врезался в небоскреб CITIC — самое высокое здание в городе. После столкновения судно разрушилось в воздухе, а его обломки упали на навес у восточного входа в здание.

Воздушное судно принадлежало компании Dongshi Shuangyue General Aviation, специализирующейся на обзорных и демонстрационных полетах, а также на обучении пилотов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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