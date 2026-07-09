«Пиар-роман»? — Куртукова рассказала, что связывает ее с SHAMAN

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 93 0

Артистка сравнила себя и коллегу с двумя мощными механизмами.

Будет ли совместный трек у Куртуковой и SHAMAN

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Татьяна Куртукова опровергла слухи о ее романе с певцом SHAMAN

Певица Татьяна Куртукова исключила возможность записи совместного трека и начала фиктивных романтических отношений с заслуженным артистом Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом SHAMAN. Об этом исполнительница рассказала на проекте «Что о тебе думают?».

В ходе беседы с ведущей певица подчеркнула, что подобные сценарии развития ее карьеры и личной жизни абсолютно невозможны.

Отвечая на вопрос о потенциальном творческом союзе, Куртукова сравнила себя и коллегу с двумя мощными механизмами, которые должны двигаться в одном направлении, но по разным полосам.

«Про SHAMAN — язык не поворачивается. Это вообще за пределом где-то. Ну это исключено. Пиар-роман — ну, конечно, нет. В моей жизни это исключено. Вы серьезно ждете моего дуэта с ним? Пусть эти две чудо-машины едут параллельно», — отметила Куртукова.

Куртукова прославилась после выхода хита «Матушка», который стал одним из самых популярных треков 2024 года и принес певице известность не только в России, но и за ее пределами. Например, ее песни завирусились среди пользователей социальных сетей в Индии.

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