Беспрецедентная по масштабу: ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 147 0

Спецслужбы Украины завербовали молодую девушку через иностранный мессенджер.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного Минобороны

Сотрудники ФСБ предотвратили беспрецедентную по масштабу и степени угрозы серию диверсионно-террористических актов спецслужб Украины в отношении военнослужащих, военных объектов и оборонного предприятия на территории РФ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Ключевым эпизодом стала спецоперация в Москве по предотвращению теракта в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны. Была задержана 24-летняя россиянка, которая участвовала в преступных схемах с 2024 года.

Спецслужбы Украины использовали схему дистанционной вербовки через мессенджер WhatsApp*.

«В последние годы приходится сталкиваться с активизацией диверсионно-террористической деятельности иностранных спецслужб на территории нашей страны. И нередко ставка делается либо на людей молодых, чаще всего несовершеннолетних, либо на людей, которые попадают в какую-то зависимость именно вот от тех кол-центров, которые действуют с территории Украины», — рассказал ветеран органов госбезопасности Олег Хлобустов.

Сообщается, что украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая девушке после выполнения всех поручений продолжение романа уже на территории Украины.

Россиянка выполняла роль наводчицы. В марте 2026 года она арендовала квартиру в Москве напротив дома военнослужащего, который должен был стать целью. Там она установила скрытые видеокамеры для наблюдения за его жильем и машиной, передавая картинку напрямую украинскому куратору.

Также девушка подготовила съемное жилье как конспиративную базу для непосредственного исполнителя теракта, который должен был прибыть транзитом через Турцию или Молдову.

Девушка признала вину и сотрудничает со следствием. Против нее возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке теракта и госизмене. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ предупреждает: нередко украинские спецслужбы используют сдаваемые в аренду квартиры для подготовки диверсий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией; ее деятельность запрещена на территории страны.

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