ФСБ нашла тайник с восемью автоматами и тысячами патронов под Донецком

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 104 0

В схроне также лежали пулемет, гранаты и тротиловые шашки.

Кто оставил тайник с оружием под Донецком

Фото: пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике

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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обнаружила рядом с Донецком крупный схрон огнестрельного оружия и взрывчатки. В тайнике нашли восемь различных модификаций автомата Калашникова — АКМ, АКМС, четыре АК-12, а также АК-74Н и АКС-74. Рядом лежал боезапас — 300 патронов калибра 7,62 миллиметра и 2160 патронов калибра 5,45 миллиметра. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Кроме того, в схроне лежали пулемет и пулеметная лента калибра 7,62 миллиметра, тротиловые шашки по 200 и 400 граммов общей массой 64 килограмма. Там же нашлись запалы для гранат в количестве 20 штук, а также сами гранаты — шесть термитных и 25 осколочно-термобарических.

Оружие и боеприпасы переданы в Минобороны РФ.

Ранее сотрудники ФСБ нашли под Красноармейском в ДНР заминированный схрон с иностранным вооружением. Украинские боевики оставили его при отступлении для своих диверсионных группировок. Из тайника изъяли пять ручных гранатометов производства стран НАТО, турецкий и канадский пулеметы, немецкую и итальянскую винтовки, а также украинский дробовик.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

ФСБ нашла тайник с восемью автоматами и тысячами патронов под Донецком

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пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике

2/3

пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике

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пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике

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