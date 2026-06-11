ФСБ обнаружила заминированный тайник с иностранным оружием под Красноармейском

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 42 0

Опасные находки уже передали представителям Минобороны России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ обнаружили под Красноармейском заминированный тайник с иностранным оружием, который украинские военные оставили при отступлении для проведения дальнейших диверсий. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Из опасного схрона были изъяты пять ручных гранатометов производства стран НАТО, турецкий пулемет SAR 762 MT, канадский пулемет Colt калибра 7,62 миллиметра, немецкая штурмовая винтовка HK416, итальянская винтовка Beretta, а также украинский дробовик Safari.

Все найденное иностранное оружие и боеприпасы специалисты изъяли и передали представителям Министерства обороны России.

В региональном ведомстве напомнили, что за незаконный оборот оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до 20 лет лишения свободы. Силовики также призвали местных жителей незамедлительно сообщать в дежурную часть УФСБ по ДНР при обнаружении любых подозрительных находок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ задержали украинского агента, подозреваемого в подготовке подрыва пассажирского поезда на Кубани. По информации ведомства, он действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), самостоятельно связавшись с украинскими спецслужбами.

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