«Химия накопилась»: состояние Лерчек перед судом резко ухудшилось

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 2 640 0

Жених блогера признался, что токсичный препарат спровоцировал сильные боли в животе и тошноту.

У Лерчек резко ухудшилось состояние

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Состояние больной раком Лерчек ухудшилось после восьмой химиотерапии

Самочувствие Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, серьезно ухудшилось на фоне предстоящего возобновления судебного процесса. Об этом рассказал ее жених Луис Сквиччиарини.

«1 и 2 июля у нас прошла восьмая химиотерапия. На пятый день у Леры начались сильные боли в животе. Обычно мы показываем и делимся только приятными моментами, но, к сожалению, не всегда все проходит гладко. Скорее всего, химия в организме накопилась и дала такой эффект», — сообщил аргентинский танцор в личном блоге.

По его словам, Валерию ждет суточная таргетная терапия, во время которой ее, как правило, сильно тошнит, даже несмотря на мощные противорвотные препараты. При этом блогер продолжает заниматься бизнесом — выпускает косметику и одежду, чтобы содержать четверых детей. Именно эта активность породила волну хейта и обвинений в симуляции страшного диагноза.

Примечательно: как сообщило РИА Новости 8 июля, суд в Москве рассмотрит вопрос о возобновлении процесса по уголовному делу блогера уже 10 июля. 

«В пятницу будет рассмотрен вопрос о возобновлении процесса по уголовному делу Чекалиной», — рассказал собеседник агентства.

Уголовное преследование Лерчек по делу об отмывании средств было приостановлено именно из-за тяжелого недуга. Ее бывший супруг Артем Чекалин получил семь лет колонии, а сама блогер больше года провела под домашним арестом, где и родила четвертого ребенка от Луиса.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи разрешили Чекалиной участвовать в судебных заседаниях по уголовному делу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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