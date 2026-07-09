Песков предположил, что Трамп не позвонил Путину, так как был занят

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 143 0

Отношения российского и американского лидеров носят продуктивный характер.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков иронично предположил, что Трамп не позвонил Путину после саммита НАТО, потому что был «очень занят» после всех дипломатических контактов.

«Господин Трамп, по всей видимости был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что, президент РФ всегда открыт к диалогу с американским коллегой. Несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место в диалоге Москвы и Вашингтона, в целом отношения двух лидеров носят конструктивный характер.

Ранее на фоне встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Турции 8 июля президент США заявил, что хотел бы позвонить Путину, но пока не сделал этого.

В ходе саммита, комментируя перспективы урегулирования украинского конфликта, Трамп выразил уверенность, что будущий договор о мире между Россией и Украиной будет соблюдаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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