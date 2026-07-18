Как защитить себя от рака: рекомендации ВОЗ для россиян

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 22 0

В организации советуют подходить к этой проблеме комплексно.

Как защитить себя от рака — ответили в ВОЗ

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Haas

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В ВОЗ назвали отказ от привычек и активность одними из главных мер от рака

Физическая активность, отказ от вредных привычек и правильное питание помогут уменьшить риски развития рака. Об этом РИА Новости рассказали в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«ВОЗ рекомендует комплексный подход к профилактике рака, который включает в себя отказ от употребления табака и алкоголя, сбалансированное питание, физическую активность», — заявили в офисе.

Организация также советует гражданам прививаться от болезней, провоцирующих появление рака. Сюда относятся вирус папилломы человека (ВПЧ) и гепатит В. Кроме того, в ВОЗ призвали обратить внимание на раннюю диагностику и снижение воздействия канцерогенов.

В офисе добавили, что именно профилактические меры, диагностика и качественное лечение помогут уменьшить число случаев заражения раком.

Ранее 5-tv.ru писал об увеличении числа женщин младше 40 лет, которые страдают раком молочной железы. Среди причин — вредные привычки, стресс, отсутствие активности, лишний вес и наследственность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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