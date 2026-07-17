Почему рак груди «молодеет»: онколог перечислил главные угрозы для женщин

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Своевременная диагностика и внимание к сигналам организма остаются главными инструментами в борьбе с заболеваниями.

Могут ли выявить рак молочной железы до 40 лет

Фото: DPA/Klaus-Dietmar Gabbert/ТАСС

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Онколог Сулиманов: омоложение рака молочной железы связано с лишним весом

В последние годы онкологические заболевания молочной железы начали значительно чаще выявлять у пациенток, не достигших 40 лет. Об этом сообщил онколог-маммолог и химиотерапевт Магомед Сулиманов в беседе с Lenta.ru.

Специалист подчеркнул, что тенденция к «омоложению» патологии во многом продиктована изменениями в образе жизни современных женщин.

Одной из ключевых причин развития недуга в молодом возрасте врач назвал лишний вес. Жировая ткань напрямую влияет на гормональный фон.

По словам доктора, избыточная масса тела провоцирует рост уровня эстрогена, что создает благоприятную почву для появления гормонозависимых новообразований.

Дополнительными факторами риска выступают хроническое отсутствие полноценного отдыха, постоянное психоэмоциональное напряжение и недостаток физической активности. Эти обстоятельства пагубно сказываются на репродуктивном здоровье и стабильности гормональной системы.

Сулиманов также отметил роль наследственности и вредных привычек в развитии опасного заболевания. В частности, речь идет о курении и потреблении спиртных напитков.

«Безопасной дозы алкоголя с точки зрения онкологических рисков не существует. Даже умеренное, но регулярное употребление спиртного способно повышать вероятность развития ряда онкозаболеваний, включая рак молочной железы», — подчеркнул специалист.

Своевременная диагностика и внимание к сигналам организма остаются главными инструментами в борьбе с тяжелыми формами онкологии на ранних стадиях. Тщательный контроль за весом и режимом сна в сочетании с отказом от вредных привычек значительно снижает вероятность столкнуться с диагнозом в молодом возрасте.

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