Подарок с подвохом? Риелтор предупредила Долину о риске снова потерять жилье

Риелтор Юсова: Долиной могут грозить судебные тяжбы из-за подаренного жилья

Заявление народной артистки России Ларисы Долиной о покупке ей новой квартиры щедрыми друзьями скрывает в себе серьезные юридические риски и может обернуться очередными судебными тяжбами. Об этом 5-tv.ru сообщила риелтор Юлия Юсова.

Эксперт предупредила, что без изучения документов о собственности невозможно сделать однозначные выводы, но звезде не стоит слепо доверять даже близким людям.

«Добрые намерения — это одно, но право собственности должно быть оформлено таким образом, чтобы исключить любые риски в будущем, независимо от того, идет речь о родственниках, друзьях или деловых партнерах», — пояснила Юсова.

По словам риелтора, без информации о зарегистрированных правах собственности нельзя точно определить, кому принадлежит недвижимость и на каких условиях она была приобретена. Если жилье оформлено на певицу, она считается полноправным владельцем и может самостоятельно распоряжаться квартирой.

Другой вариант — если собственниками остались друзья артистки, а Долиной только предоставили возможность жить в квартире. В таком случае право пользования будет зависеть от договоренностей между сторонами.

Также, по словам эксперта, недвижимость могла быть оформлена через разные гражданско-правовые механизмы, включая дарение, долевую собственность или другие формы соглашений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новая квартира нравится Долиной куда больше прежнего жилья.

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