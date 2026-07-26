«Новый дом и новый ремонт»: друзья подарили Ларисе Долиной квартиру
После громкого скандала с жильем певицы в Хамовниках новая владелица Полина Лурье выставила его на продажу. Но артистка не захотела вернуть недвижимость.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Певица Долина не хочет вернуть купленную Лурье квартиру, друзья купили ей новую
Народная артистка России Лариса Долина узнала, что новая владелица ее квартиры в Хамовниках Полина Лурье выставила жилье на продажу. Однако желание вернуть себе элитную недвижимость, то есть выкупить обратно, у певицы не возникло. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово».
По словам Долиной, удивления или сожалений она не испытывает.
«А потому что у меня сейчас квартира, которая много лучше. Не я купила, мне друзья купили. Это новый дом и новый ремонт», — сказала Долина.
Подробностями делиться народная артистка не захотела.
Полина Лурье купила у Ларисы Долиной квартиру за 112 миллионов рублей. После сделки певица объявила, что стала жертвой мошенников и через суд вернула себе право собственности, а покупательница осталась и без денег, и без дома. Защита Лурье дошла до Верховного суда и добилась своего, вскоре она наконец получила долгожданные ключи и необходимые документы.
На фоне скандала, если верить слухам, стоимость бывшего жилища знаменитости значительно выросла. Теперь собственница, якобы, хочет выручить за нее 200 миллионов рублей. Возможно, она решила подзаработать на резонансной ситуации, а может, это просто стремление скрыться от внимания прессы и начать наконец спокойную жизнь в квартире, за которой не следит вся страна.
Но вероятно, информация о продаже недвижимости — просто выдумки сплетников. Ранее в интервью 5-tv.ru адвокат Лурье прокомментировала ситуацию.
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