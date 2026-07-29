Ударила по голове: жительницу Подмосковья обвинили в причинении смертельных травм матери

Жительницу Подмосковья обвинили в причинении матери смертельных травм

В Московской области 56-летнюю женщину обвинили в причинении смертельных травм своей 86-летней матери, которая погибла после конфликта в квартире. Об этом сообщило ГСУ СК России по Московской области в канале в мессенджере МАКС.

Следователь следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области предъявил местной жительнице обвинение по части статьи УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, 24 июля женщина находилась в квартире на улице Пионерской в городе Королеве, где во время конфликта несколько раз ударила мать руками по голове. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

По ходатайству следователя суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили участников и назначили необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рок-музыкант Стас Намин обвинил своего пасынка Романа Ткаченко в попытке переложить ответственность за двойное убийство на его мать.

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