Верховный суд разрешил конфисковывать проданные автомобили за пьяное вождение

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Алена Куликова
Алена Куликова 35 0

К такому выводу пришли, рассмотрев дело, в котором водитель попытался сохранить машину, сославшись на договор купли-продажи.

Проданный автомобиль могут забрать за пьяную езду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Продажа автомобиля не всегда поможет владельцу избежать его конфискации после задержания за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Поводом для пересмотра стало обращение Генеральной прокуратуры, которая оспорила решения нижестоящих судов. Ранее они отказались изымать автомобиль, посчитав, что к моменту совершения преступления машина уже принадлежала другому человеку.

Однако при изучении материалов дела выяснилось, что сделка существовала только на бумаге. Несмотря на подписанный договор, покупатель так и не получил автомобиль. Сам осужденный сказал, что собирался передать машину лишь после завершения ремонта. Фактически транспорт продолжал находиться в его распоряжении.

Суд указал на то, что при рассмотрении подобных дел решающее значение имеет не регистрация автомобиля, а его реальная передача новому владельцу. Если этого не произошло, право собственности сохраняется за прежним хозяином. В таком случае автомобиль, использованный при совершении преступления, подлежит обязательной конфискации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России планируют ужесточить правила сдачи экзамена на водительские права.

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