АвтоВАЗу исполнилось 60 лет

Проехал десятки российских регионов и не собирается останавливаться блогер из Ставрополья. Поездку через всю страну он совершает на «Ниве». Внедорожник, который уверенно чувствует себя и на асфальте, и в лесах, и в горах, водитель приобрел специально для путешествия.

«Нива» — первый серийный автомобиль, целиком разработанный специалистами Волжского автозавода. Сегодня у автогиганта юбилей. АвтоВАЗу исполняется 60 лет.

«Нива» оказалась еще и его самой коммерчески успешной разработкой. Внедорожник активно использовали милиционеры, врачи и военные. Оценили «Ниву» и за рубежом. Машина выступала в марафоне Париж — Дакар, занимала призовые места в других престижных гонках. Автомобиль побывал на всех шести континентах. В 1999 году «Нива» покорила Гималаи — автомобиль взял высоту 5726 метров.

Из всех советских машин именно эта до сих пор пользуется повышенным спросом.

Всего за 60 лет автогигант собрал более 30 миллионов машин разных марок и продолжает наращивать производство. Этот год обещает стать поворотным для АвтоВАЗа. Наиболее ожидаемой новинкой станет выход внедорожника Лада Азимут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.