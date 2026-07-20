Собрано более 30 миллионов автомобилей: АвтоВАЗу — 60 лет

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Автогигант продолжает наращивать темпы производства.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

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АвтоВАЗу исполнилось 60 лет

Проехал десятки российских регионов и не собирается останавливаться блогер из Ставрополья. Поездку через всю страну он совершает на «Ниве». Внедорожник, который уверенно чувствует себя и на асфальте, и в лесах, и в горах, водитель приобрел специально для путешествия.

«Нива» — первый серийный автомобиль, целиком разработанный специалистами Волжского автозавода. Сегодня у автогиганта юбилей. АвтоВАЗу исполняется 60 лет.

«Нива» оказалась еще и его самой коммерчески успешной разработкой. Внедорожник активно использовали милиционеры, врачи и военные. Оценили «Ниву» и за рубежом. Машина выступала в марафоне Париж — Дакар, занимала призовые места в других престижных гонках. Автомобиль побывал на всех шести континентах. В 1999 году «Нива» покорила Гималаи — автомобиль взял высоту 5726 метров.

Из всех советских машин именно эта до сих пор пользуется повышенным спросом.

Всего за 60 лет автогигант собрал более 30 миллионов машин разных марок и продолжает наращивать производство. Этот год обещает стать поворотным для АвтоВАЗа. Наиболее ожидаемой новинкой станет выход внедорожника Лада Азимут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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