ВС России продвинулись в направлении Дружковской общины в ДНР

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 64 0

Минобороны показало кадры работы штурмовой группы на одном из участков.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Армия России продвигается в сторону населенных пунктов Дружковской городской общины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что продвижение ведут бойцы Южной группировки войск.

«Штурмовые подразделения Южной группировки войск успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины», — сказано в заявлении.

Военное ведомство также опубликовало кадры работы одной из групп 1008-го мотострелкового полка. На видео показано, как военнослужащие передвигаются в районе дороги, соединяющей Константиновку и поселок Алексеево-Дружковка.

На записи бойцы проходят мимо стелы с обозначением границы населенного пункта и продолжают движение дальше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Благодатное в Запорожской области. Минобороны также опубликовало кадры, на которых российские военные наносят удары по технике, беспилотникам, укрытиям и живой силе противника. Кроме того, подразделения группировки «Восток» заявили о поражении механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах нескольких населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.

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