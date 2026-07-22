Минобороны опубликовало кадры освобождения села Благодатное в Запорожье

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 112 0

Населенный пункт был взят под контроль силами группировки войск «Восток».

Фото, видео: © РИА Новости/ Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Благодатное в Запорожской области. Видео с действиями российских бойцов опубликовала пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

На кадрах видно, как наши военные наносят удары по транспортным средствам, дронам, укрытиям и живой силе противника. Для этого использовались в том числе и беспилотники.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Благодатное Запорожской области», — проинформировали в ведомстве.

Кроме того, бойцы «Востока» одержали верх над механизированной и десантно-штурмой бригадами, а также над двумя штурмовыми полками ВСУ недалеко от населенных пунктов Васильковка и Покровское в Днепропетровской области и Омельник, Неженка и Червоный Яр в Запорожье.

Всего противник потерял около 380 боевиков, 11 автомобилей, один бронетранспортер, артиллерийское орудие, а также боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минобороны опубликовало кадры освобождения населенного пункта Волоховское. Под контроль нашей армии поселок был взят силами группировки войск «Север».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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