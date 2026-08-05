Здоровье и острота ума: раскрыты удивительные свойства популярного напитка

Кофе признан лучшим напитком для сохранения здоровья мозга

Регулярное употребление кофе благотворно влияет на работу человеческого мозга и его когнитивные способности. Об этом сообщил портал портал Yahoo News со ссылкой на мнения ведущих неврологов и результаты масштабных исследований.

Специалисты подчеркивают, что ключевую роль в этом процессе играют кофеин и антиоксиданты, которые не только помогают проснуться, но и защищают нервные клетки от повреждений.

По словам доктора Кирана Бата, кофеин эффективно блокирует аденозин — химическое вещество, вызывающее сонливость, что позволяет поддерживать высокую концентрацию внимания и продуктивность в течение дня.

«Кофе содержит полифенолы и антиоксиданты, которые могут помочь снизить окислительный стресс и воспаление», — утверждает Бат.

Эти процессы критически важны, так как хроническое клеточное воспаление считается одной из главных причин старения мозга. Исследования, в которых приняли участие более 130 тысяч человек, показали, что оптимальная дозировка составляет от двух до трех чашек в день.

Это количество кофеина (примерно 200–300 мг) ассоциируется с наиболее низким риском развития деменции и других когнитивных расстройств. Для достижения максимального эффекта медики советуют соблюдать несколько правил: не злоупотреблять сахаром и жирными сливками, а также прекращать прием напитка в начале второй половины дня, чтобы не нарушать циклы сна.

Невролог Джедиминас Глиебус отметил, что «мозг зависит от правильного увлажнения, и даже легкое обезвоживание может повлиять на внимание и память». Поэтому кофе не должен заменять обычную воду. Эксперты заключают, что ароматный напиток является отличным дополнением к здоровому образу жизни, если сочетать его с физической активностью и полноценным отдыхом.

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