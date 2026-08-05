Путин рассказал, кто возглавит группировку «Центр» в зоне спецоперации

Путин заявил, что группировкой «Центр» будет командовать Андрей Иванаев

Президент России Владимир Путин заявил, что группировкой «Центр» будет командовать Андрей Иванаев. Об этом российский лидер сообщил на совещании с Минобороны РФ.

«Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок. Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки „Центр“, потому что близко два командующих работали и продолжают до сих пор работать между собой. И это очень важно, чтобы качество боевой работы на этом направлении не было утрачено», — отметил Путин.

Андрей Сергеевич Иванаев родился 19 января 1972 года в Уральске (Казахская ССР). В 1992 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 2001-м — Общевойсковую академию ВС РФ, в 2013-м — Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Службу начинал командиром танкового взвода в Закавказском военном округе, затем дослужился до командира мотострелковой бригады в Западном военном округе. С 2006 по 2008 год командовал 1-м гвардейским мотострелковым полком. В 2009 году возглавил 5-ю гвардейскую отдельную мотострелковую бригаду, а с 2011 года — 205-ю отдельную мотострелковую казачью бригаду.

В 2013 году Иванаев стал начальником окружного учебного центра в Восточном военном округе, в 2017-м — начальником штаба — заместителем командующего общевойсковой армией ВВО. В том же году командовал группировкой «Евфрат» в Сирии. В 2018 году указом президента РФ назначен командующим гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа.

Награжден орденами Александра Невского, «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами, а также рядом медалей. Участник боевых действий. Женат, воспитывает двоих детей.

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