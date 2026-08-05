Космическое ДТП: ракета Илона Маска протаранила Луну на огромной скорости

Daily Mail: ракета Илона Маска протаранила Луну на огромной скорости

Ступень ракеты компании Илона Маска SpaceX совершила столкновение с поверхностью Луны, двигаясь со скоростью около 8690 километров в час. Об этом сообщило Daily Mail.

Инцидент произошел в западной части спутника Земли, неподалеку от кратера Эйнштейна. По оценкам специалистов, энергия удара неуправляемого аппарата весом 4,5 тонны оказалась сопоставима со взрывом трех тонн тротила или пятнадцати тысяч динамитных шашек.

Несмотря на мощность столкновения, вспышку можно было заметить лишь при помощи телескопов, так как человеческий глаз не способен зафиксировать подобное явление с такого расстояния.

По оценкам специалистов, на месте падения могла образовалаться воронка диаметром около 27 метров и глубиной пять метров, а облако пыли из-за низкой гравитации будут оседать в течение длительного времени.

Фрагмент Falcon 9 был запущен в январе 2026 года с территории Космического центра Кеннеди во Флориде. Изначально ракета должна была вывести на орбиту частные лунные модули — японский Resilience и американский Blue Ghost.

После выполнения своей основной миссии верхняя ступень аппарата, размером с пятиэтажное здание, осталась дрейфовать в космическом пространстве. Под воздействием лунного притяжения траектория полета изменилась, что привело к неизбежному столкновению.

Астрономы заранее предсказали катастрофу. Однако зафиксировать момент удара в реальном времени не удалось. Южнокорейский зонд Danuri пролетал над этой зоной незадолго до падения, и ученые надеются получить детальные снимки места происшествия после завершения анализа данных.

Это событие стало вторым в истории случаем случайного падения космического мусора на Луну — первый инцидент произошел в 2022 году с китайским аппаратом.

Исследователи планируют использовать данные о столкновении для изучения истории лунных кратеров, что критически важно для будущих поселений. Отсутствие атмосферы делает спутник беззащитным перед метеоритами, и даже небольшие объекты представляют смертельную угрозу для потенциальных баз.

В то же время эксперты выражают растущую тревогу из-за загрязнения Луны. В настоящее время на ее поверхности находится уже около 190 тонн антропогенных объектов. Ученые опасаются, что накопление отходов может изменить химический состав среды и помешать поискам следов жизни, которые могли быть занесены на спутник кометами миллиарды лет назад.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.