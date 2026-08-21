Луна — гигантский «морозильник» для земных микробов: стало известно, где они могут прятаться

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Следы человеческого присутствия могут иметь неожиданные последствия для спутника нашей планеты.

Есть ли шансы у людей и организмов с Земли выжить на Луне

Фото: www.globallookpress.com/ Xinhua

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Space: микробы с Земли могут выжить на Луне

Земные микробы могут пережить экстремальное воздействие лунной среды, находясь в состоянии приостановленной жизнедеятельности. Об этом сообщило Space.

Исследователи проанализировали данные о выживаемости трех видов бактерий и двух типов грибков, которые часто встречаются на пилотируемых космических кораблях и демонстрируют высокую стойкость к вакууму, холоду и радиации.

Сравнение этих показателей с картами температур и ультрафиолетового излучения Луны показало, что на полюсах спутника существуют затененные области, пригодные для сохранения жизни в форме криптобиоза.

Планетарный ученый из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА Прабал Саксена отметил, что микроорганизмам может не потребоваться серьезное укрытие.

«Даже отпечаток ботинка или след протектора ровера могут создать обитаемую зону», — заявил Саксена.

Органический геохимик Хизер Грэм добавила, что данные выводы заставляют более ответственно подходить к вопросу стерильности материалов, которые люди непреднамеренно берут с собой в космос. Это нужно для того, чтобы минимизировать человеческое воздействие на другие небесные тела.

Специалисты также не исключают, что Луна могла стать своеобразным «морозильником» для древних земных организмов, заброшенных туда в результате падения метеоритов на Землю миллионы лет назад.

По мнению ученых, глубокие кратеры на полюсах способны годами хранить лед и летучие вещества, а вместе с ними и биологические следы прошлого нашей планеты.

Исследование подчеркивает важность предстоящей миссии «Артемида III», в рамках которой астронавты впервые исследуют южный полюс Луны, где вероятность обнаружения таких зон наиболее высока.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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