«Было невыносимо»: зоозащитники нашли мертвыми 55 детенышей черепах

People: зоозащитники нашли мертвыми 55 детенышей черепах

На острове Анна-Мария во Флориде нашли мертвыми 55 детенышей морских черепах-логгерхедов. Эксперты считают, что новорожденные животные потеряли ориентацию из-за яркого искусственного освещения от жилых домов и расположенных рядом с пляжем зданий. Об этом сообщило People.

Детеныши, которым было всего несколько часов, должны были двигаться к воде, ориентируясь на естественный свет ночного неба, отражающийся от поверхности моря. Однако искусственные источники света могли сбить их с пути и направить в сторону дороги.

«Черепахи ориентируются на свет: ночное небо, отражающееся в воде, будет для них ярким, и они будут плыть в его сторону. Но если в месте, где должно быть темно, есть яркий источник света, они могут поплыть в его сторону», — объяснила исполнительный директор зоозащитной организации Кристен Маццарелла.

По ее словам, 55 погибших черепах стали самой крупной группой мертвых детенышей, которую она обнаруживала в одном месте за 28 лет работы с этими животными.

«Было просто невыносимо видеть столько мертвых черепах на дороге; на дороге лежало более 50 мертвых детенышей», — сказала Маццарелла.

Проблема затрагивает не только эту группу животных. В течение сезона гнездования 2026 года на острове зарегистрировали около трех тысяч дезориентированных детенышей, из них 140 погибли.

Сезон гнездования морских черепах на острове Анна-Мария продолжается с 1 мая по 31 октября. Специалисты призывают жителей и владельцев расположенных рядом с пляжем домов и предприятий ограничивать искусственное освещение в ночное время, чтобы не мешать детенышам добираться до воды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.