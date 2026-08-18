«Было невыносимо»: зоозащитники нашли мертвыми 55 детенышей черепах

За 28 лет работы с морскими обитателями одна из специалистов впервые столкнулась с такой массовой гибелью.
Фото: 5-tv.ru
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People: зоозащитники нашли мертвыми 55 детенышей черепах
На острове Анна-Мария во Флориде нашли мертвыми 55 детенышей морских черепах-логгерхедов. Эксперты считают, что новорожденные животные потеряли ориентацию из-за яркого искусственного освещения от жилых домов и расположенных рядом с пляжем зданий. Об этом сообщило People.
Детеныши, которым было всего несколько часов, должны были двигаться к воде, ориентируясь на естественный свет ночного неба, отражающийся от поверхности моря. Однако искусственные источники света могли сбить их с пути и направить в сторону дороги.
«Черепахи ориентируются на свет: ночное небо, отражающееся в воде, будет для них ярким, и они будут плыть в его сторону. Но если в месте, где должно быть темно, есть яркий источник света, они могут поплыть в его сторону», — объяснила исполнительный директор зоозащитной организации Кристен Маццарелла.
По ее словам, 55 погибших черепах стали самой крупной группой мертвых детенышей, которую она обнаруживала в одном месте за 28 лет работы с этими животными.
«Было просто невыносимо видеть столько мертвых черепах на дороге; на дороге лежало более 50 мертвых детенышей», — сказала Маццарелла.
Проблема затрагивает не только эту группу животных. В течение сезона гнездования 2026 года на острове зарегистрировали около трех тысяч дезориентированных детенышей, из них 140 погибли.
Сезон гнездования морских черепах на острове Анна-Мария продолжается с 1 мая по 31 октября. Специалисты призывают жителей и владельцев расположенных рядом с пляжем домов и предприятий ограничивать искусственное освещение в ночное время, чтобы не мешать детенышам добираться до воды.
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