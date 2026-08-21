Умерла вдова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера Нэнси

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Она скончалась в своем доме в штате Коннектикут.

Умерла Нэнси Киссинджер

Фото: www.globallookpress.com/Sonia Moskowitz

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Умерла вдова бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера Нэнси. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

«Нэнси Киссинджер, жена бывшего госсекретаря, скончалась в возрасте 92 лет», — говорится в публикации.

Ее сердце остановилось 20 августа. В этот момент она находилась в своем доме в штате Коннектикут. Причину смерти в издании не назвали.

Нэнси Киссинджер родилась 13 апреля 1934 года в Нью-Йорке. В марте 1974 года вышла замуж за Генри Киссинджера. В браке они прожили почти полвека, до самой смерти бывшего госсекретаря в 2023 году. Ему было 100 лет.

Отмечается, что усопшая обладала проницательностью и хорошо разбиралась в глобальных вопросах. Она часто сопровождала своего супруга в дипломатических поездках по всему миру, в том числе в СССР, а затем и в России. Лично с президентом РФ Владимиром Путиным Генри Киссинджер встречался десять раз. Впервые они очно общались в июле 2001 года. Последняя встреча состоялась в июне 2017-го.

Американский дипломат считал, что к нашей стране необходимо относиться как к важному элементу новой глобальной системы. И был уверен, что баланс между Москвой и Вашингтоном позволит укрепить мировую стабильность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава PR-направления модного дома Dior Couture Матильда Фавье и французский кинопродюсер Николя Альтмайер погибли в ДТП во Франции. Трагедия произошла 17 августа. Их автомобиль столкнулся с грузовиком, двигавшимся по встречной полосе.

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