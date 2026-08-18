Глава PR-отдела Dior Матильда Фавье погибла в ДТП во Франции

Глава PR-направления Dior Couture Матильда Фавье и французский кинопродюсер Николя Альтмайер погибли в ДТП во Франции. Об этом сообщили в Le Figaro.

Авария произошла в понедельник днем, 17 августа, в районе Эртво, между городами Туар и Партене. Mini, в котором находились Фавье и Альтмайер, столкнулся с грузовиком, двигавшимся по встречной полосе.

Альтмайеру был 61 год. Вместе с братом Эриком он руководил продюсерской компанией, которая стояла за рядом заметных проектов французского кино. Среди них — фильмы «Брис великолепный», «Агент 117», картины Франсуа Озона, а также работы братьев Фоенкинос и других известных режиссеров.

Продюсер участвовал и в создании фильма «Сен-Лоран» Бертрана Бонелло, который представлял Францию на премии «Оскар».

Фавье было 56 лет. Более десяти лет она отвечала в Dior за связи с мировыми знаменитостями. До перехода в французский модный дом она 11 лет работала в Prada, а начинала карьеру в журнале Glamour.

За годы работы Фавье сотрудничала с Мишель Йео, Шарлиз Терон, Дженнифер Лоуренс, Аней Тейлор-Джой и другими звездами.

Помимо профессиональной деятельности, Фавье занималась благотворительностью. Она основала организацию, которая помогает людям, столкнувшимся с онкологическими заболеваниями, вновь обрести уверенность через уход за собой.

Генеральный директор Dior Делфин Арно выразила соболезнования в связи с гибелью Фавье.

«Матильда страстно любила жизнь. Со смертью Матильды Dior теряет невероятного профессионала, а я потеряла верного друга. Ее оптимизм и мужество вызывали восхищение. Нам будет очень не хватать ее улыбки и таланта», — высказалась гендиректор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве грузовик сбил пиар-директора «Москвички» Екатерину Чаковскую, после чего водитель скрылся с места аварии. Пострадавшую госпитализировали после ДТП на Ходынской улице.

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