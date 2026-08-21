Генерал-майор ФСБ в отставке Игорь Лаптев покончил c собой в Москве

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Срочная новость 64 0

Мужчине было 83 года.

Генерал-майор ФСБ покончил c собой в Москве

Фото: runetbook.ru

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Генерал-майор ФСБ в отставке, кавалер ордена Почета Игорь Лаптев покончил c собой в Москве. Как сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник, мужчина ушел из жизни у себя дома на Верхней Красносельской улице.

Игорь Лаптев воевал в Афганистане, сделал офицерскую карьеру в ФСБ в отделе информационной безопасности. Кроме того, он работал в налоговой полиции, а в конце 1990-х годов был замминистра по налогам и сборам.

Помимо этого Лаптев был председателем совета директоров группы компаний «Информтехника».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киберкомандовании США за период с начала июня по начало июля произошла серия самоубийств: по меньшей мере пять сотрудников покончили с собой.

Инцидент вызвал тревогу у американских законодателей и командования Пентагона на фоне роста нагрузки из-за войны в Иране и внедрения искусственного интеллекта в рабочие процессы.

По данным Пентагона за 2024 год, уровень самоубийств среди военных (23 случая на 100 тысяч человек) почти вдвое превышает средний показатель по населению США. Среди погибших — сержант ВВС и аналитик цифровой разведки с почти 20-летним стажем

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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