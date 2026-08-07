В Киберкомандовании США за месяц произошла серия самоубийств

В Киберкомандовании США зафиксировали серию самоубийств: с начала июня по начало июля минимум пять сотрудников покончили с собой. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, в том числе из числа правительственных чиновников.

По данным издания, инцидент встревожил американских законодателей и командование Пентагона на фоне резкого увеличения нагрузки из-за войны в Иране и попыток внедрить в рабочие процессы искусственный интеллект.

Согласно отчету Пентагона за 2024 год, уровень самоубийств среди военных составил 23 случая на 100 тысяч человек — это почти вдвое выше среднего показателя по населению США.

Как сообщили источники агентства, среди погибших — сержант ВВС и аналитик цифровой разведки с почти 20-летним стажем.

На следующий день после его смерти руководство провело собрание по вопросам безопасности, а генерал, возглавляющий Киберкомандование и Агентство национальной безопасности (АНБ), запросил у законодателей выделить 11 миллионов долларов на программы психологической поддержки персонала.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, опустошение американских арсеналов после конфликта с Ираном привело к тому, что европейские страны столкнулись с переносом сроков поставок оружия на 2030-е годы.

Также ситуацией обеспокоены Япония, Южная Корея и Тайвань. Кроме того, США могут столкнуться с нехваткой вооружений и для поддержки Тайбэя.

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