Медвежья «заслуга»: популярный в Сибири парк закрыли для туристов

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«Жемчужина Саян» больше недоступна для путешественников из-за косолапых людоедов.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sonja Jordan; 5-tv.ru

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Популярный в Сибири парк закрыли для туристов из-за медведей

Из-за угрозы выхода агрессивных медведей один из самых популярных в Сибири природный парк «Еграки» закрыл свою территорию для туристов.

В его дирекции также обратились к рыбакам, охотникам, грибникам и собирателям ягод. Людей призывают не подвергать себя риску и обходить стороной опасные места. Тем временем, на Алтае за двое суток уничтожили 12 хищников. На них охотятся в районе, где медведь растерзал туристку. В ночь на среду он утащил девушку из палатки на глазах у ее жениха. После трагедии местные власти выдали дополнительные лицензии на отстрел опасных животных. Для жителей окрестных сел там по ночам ввели комендантский час.

Ранее 5-tv.ru cообщал, что село Яйлю в Республике Алтай, рядом с которым медведь убил женщину, закрыли для посещения туристов. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Алтайского заповедника. Его сотрудница Татьяна Клименко также рассказала о том, что хищники выходят к берегу Телецкого озера, у которого и стоит Яйлю. Еще животные были замечены в соседнем населенном пункте Артыбаш.

Трагедия произошла в ночь с 18 на 19 августа. Медведь пробрался в палаточный лагерь, разорвал одну из палаток, вытащил из нее 29-летнюю туристку и утащил ее. Истерзанное тело девушки позднее обнаружили в лесу неподалеку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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