Для туристов закрыли поселок Яйлю на Алтае, у которого медведь убил девушку

Село Яйлю в Республике Алтай, рядом с которым медведь убил женщину, закрыли для посещения туристов. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Алтайского заповедника.

«В связи со сложившейся критической ситуацией по выходу медведей в село Яйлю и на кордоны Алтайского заповедника, в соответствии с приказом № 107 <…> запрещено посещение села Яйлю лицам, не проживающим в нем», — отметили на портале заповедника.

Кроме того, его сотрудница Татьяна Клименко рассказала РИА Новости о том, что хищники выходят к берегу Телецкого озера, у которого и стоит Яйлю. Еще животные были замечены в соседнем населенном пункте Артыбаш.

Трагедия произошла в ночь с 18 на 19 августа. Медведь пробрался в палаточный лагерь, разорвал одну из палаток, вытащил из нее 29-летнюю туристку и утащил ее. Истерзанное тело девушки позднее обнаружили в лесу неподалеку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, понесет ли кто-то ответственность за гибель туристки на Алтае, зависит от того, как был организован этот поход. При этом, по словам адвоката, спутник девушки, вероятно, не будет привлечен по статье «Оставление в опасности».

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