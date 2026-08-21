Получила 15 пожизненных сроков: как медсестра хладнокровно убивала младенцев

People: медсестра убила семь младенцев

Бывшая медсестра британского неонатального отделения Люси Летби отбывает несколько пожизненных сроков за убийство семи младенцев. При этом ее дело продолжает вызывать споры: защита настаивает на наличии новых медицинских данных, а полиция расследует другие случаи смерти детей в больнице. Об это сообщило издание People.

Летби работала в отделении новорожденных больницы в Честере. В 2015 году врачи начали замечать необычный рост числа смертей и тяжелых состояний у младенцев.

Вскоре выяснилось, что Летби была единственным сотрудником, присутствовавшим при всех подозрительных эпизодах.

В июле 2016 года медсестру отстранили от работы. Полиция начала расследование в 2017-м, а в 2020 году Летби предъявили обвинения в убийстве семи детей и покушении еще на десятерых.

В чем обвиняли Люси Летби

По версии обвинения, Летби намеренно причиняла вред новорожденным, вводя им воздух в их желудки или кровеносную систему. Она также давая чрезмерное количество молока и инсулина. Некоторые дети, как утверждалось в суде, пережили несколько эпизодов ухудшения состояния перед смертью.

Прокурор заявил присяжным, что происходившее в отделении не было серией случайных трагедий.

«Мы утверждаем, что все это было делом рук женщины на скамье подсудимых, которая постоянно присутствовала рядом, когда состояние этих 17 детей ухудшалось», — сказал он.

Одним из обстоятельств дела стали рукописные записки, обнаруженные у Летби дома. На одной из них была фраза о том, что она «убила их нарочно». Однако в других записях медсестра отрицала свою вину и писала, что «не сделала ничего плохого».

Сама Летби не признала вину ни по одному из предъявленных ей обвинений.

Какой срок получила Летби

В августе 2023 года Летби признали виновной в убийстве семи младенцев и покушении на убийство еще десяти детей. В июле 2024 года после повторного рассмотрения одного из эпизодов ей назначили в общей сложности 15 пожизненных сроков.

Первоначальная попытка добиться разрешения на апелляцию не увенчалась успехом. Однако на этом история не закончилась.

В феврале 2025 года группа медицинских экспертов, привлеченных защитой, заявила, что обнаружила новые данные. Они, по их мнению, ставят под сомнение медицинские основания обвинительного заключения.

Специалисты предположили, что смерти некоторых детей могли быть связаны с естественными причинами или ошибками при оказании медицинской помощи.

Расследование больницы продолжается

Параллельно полиция Чешира продолжает изучать обстоятельства других смертей и тяжелых состояний младенцев в больнице. В июне 2025 года были арестованы трое бывших старших сотрудников учреждения. Их подозревали в непредумышленном убийстве вследствие грубой халатности.

В январе 2026 года Королевская прокурорская служба Великобритании отказалась предъявлять Летби новые обвинения по девяти дополнительным случаям смерти младенцев, которые изучала полиция.

Где сейчас Люси Летби

После вынесения приговора Летби отправили отбывать наказание в тюрьму строгого режима Лоу-Ньютон в графстве Дарем.

Ее дело продолжает привлекать внимание и из-за споров вокруг доказательств. В феврале 2026 года Netflix выпустил документальный фильм «Расследование Люси Летби», посвященный делу и последующим расследованиям.

Родители осужденной Сьюзен и Джон Летби заявили, что не собираются смотреть фильм. По их словам, публикация новых материалов о дочери стала для них болезненной.

При этом сама Люси Летби продолжает добиваться пересмотра своего дела.

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