Шанс на исцеление: убившая мать Джипси-Роуз рассказала, как воспитывает дочь

People: убившая мать Джипси-Роуз рассказала, как воспитывает дочь

Убившая мать Джипси-Роуз Бланшар рассказала о трогательном моменте с дочерью Авророй. Женщина призналась, что впервые услышанное от ребенка слово «мамочка» стало для нее символом нового этапа жизни. Об этом сообщило People.

Бланшар опубликовала в социальных сетях видео, где показала, как ее 19-месячная дочь учится произносить слово «мама». В ролике девочка сначала пытается повторить за матерью, но не сразу справляется.

Позже Аврора все же произнесла заветное слово, а Бланшар не смогла сдержать слез.

«Она никогда не узнает, сколько исцеления было в этом маленьком слове… «Мамочка», — написала Джипси-Роуз.

Она призналась, что на протяжении большей части жизни слово «мама» было для нее связано с болезненными воспоминаниями. По словам Бланшар, рождение дочери помогло ей взглянуть на это понятие иначе.

«Материнство дало мне возможность прочувствовать это слово с другой стороны, чтобы оно означало любовь, безопасность, уют, терпение и дом. Для всех остальных это может быть просто новое слово. Для меня это было исцелением», — отметила она.

Джипси-Роуз Бланшар стала известна после громкого дела об убийстве ее матери Клоддин «Ди Ди» Бланшар. Женщина, по версии следствия, долгие годы подвергала дочь жестокому обращению, в том числе заставляла окружающих считать, что девочка тяжело больна.

Мать приписывала Джипси-Роуз различные заболевания, включая лейкемию и мышечную дистрофию, хотя часть симптомов была вымышленной.

Убийство матери

В 2012 году Джипси Роуз познакомилась в интернете с Николасом Годеджоном. В 2015 году она предложила ему убить мать, чтобы положить конец жестокому обращению.

Годеджон пришел в дом Бланшар 14 июня 2015 года, когда Ди-Ди спала. Джипси впустила его и дала скотч, перчатки и нож. Она спряталась в ванной, а Годеджон нанес матери 17 ножевых ранений.

Джипси Роуз признала себя виновной в убийстве второй степени и получила десять лет лишения свободы. . Годеджон был признан виновным в убийстве первой степени. В 2018 году его приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

Дальнейшая жизнь

Джипси Роуз вышла на свободу досрочно в декабре 2023 года, отбыв восемь лет из десятилетнего срока. После освобождения она стала активным пользователем соцсетей, давала интервью и запустила в 2024 году собственное реалити-шоу на американском канале.

В 2024 году Джипси Роуз объявила о беременности. Отцом ребенка стал— Кен Уркер, с которым она познакомилась в тюрьме в рамках программы друзей по переписке.

Позже Бланшар назвала рождение дочери Авроры шансом начать новую жизнь и изменить семейную историю.

«Шанс разорвать порочный круг. Шанс воспитать ребенка в любви, правде и свободе», — ранее писала она.

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