Мужчину, подозреваемого в насилии над детьми, задержали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, которого обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по городу.

Поводом для возбуждения дел стали обращения родителей в следственный отдел по Красносельскому району. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении более двух лиц.

По версии следствия, 10 сентября 2026 года мужчина находился на территории Красносельского района, в том числе в парадной дома на улице Летчика Лихолетова. Следователи полагают, что он входил в доверие к детям с помощью уговоров и обещаний подарков, после чего совершал противоправные действия.

Подозреваемого удалось задержать в ходе следственных мероприятий. В настоящее время ему предъявлено обвинение, а следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители продолжают проводить необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Москвы задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки в баре на улице Маросейке. По данным столичного управления СК России, преступление произошло 2 июля. Следствие установило личность подозреваемого после проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Задержанным оказался 32-летний уроженец Орловской области.

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