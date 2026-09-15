Сестрам Хачатурян отказали в смягчении меры пресечения

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 38 0

Адвокат заявил, что девушкам до сих пор запрещено встречаться и общаться между собой.

Сестрам Хачатурян отказали в отмене запрета на общение

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

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Басманный суд Москвы отказал в смягчении меры пресечения сестрам Ангелине, Марии и Крестине Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца Михаила в 2018 году. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат младшей из сестер Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

Сестрам по-прежнему запрещено общаться друг с другом и с другими фигурантами уголовного дела. Защита сначала попросила следователя отменить эти ограничения, однако получила отказ. После этого адвокаты обратились в суд.

По словам Пакулина, сестры уже несколько лет не могут свободно видеться друг с другом. Встречаться им разрешено только во время судебных заседаний или следственных действий. При этом, как отметил адвокат, в течение последних двух лет таких мероприятий не проводилось.

Срок следствия по делу истекает в конце сентября. Пакулин выразил надежду, что к этому времени уголовное дело в отношении сестер прекратят. В противном случае расследование продолжится, а его срок могут продлить.

Часть других ограничений за время расследования уже сняли. Сестрам разрешили работать, пользоваться телефонами и интернетом.

Дело началось после убийства Михаила Хачатуряна в Москве 27 июля 2018 года. По версии следствия, его дочери Крестина, Ангелина и Мария напали на отца в квартире на Алтуфьевском шоссе.

Сестры утверждали, что отец годами применял к ним насилие. Проведенные экспертизы подтвердили факты избиений, угроз оружием и сексуального насилия. Защита настаивает, что девушки действовали, пытаясь защитить себя.

В апреле 2025 года суд посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в преступлениях против дочерей. Дело в отношении него прекратили после его смерти. Позже решение оставили в силе.

В январе 2026 года Следственный комитет возобновил расследование в отношении сестер.

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