Сергей Собянин открыл пешеходный мост в центре Москвы

|
Василиса Власова
Василиса Власова 23 0

Гулять по центру столицы стало еще удобнее.

Сергей Собянин открыл пешеходный мост в центре Москвы

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сергей Собянин открыл пешеходный мост в центре Москвы

В Москве завершили строительство пешеходного моста, который проходит под Малым Каменным мостом.

Новая переправа связала разрозненные участки Болотной набережной в единый непрерывный маршрут для пешеходов вдоль правого берега Москвы-реки — от набережной Тараса Шевченко через Воробьевы горы, Парк Горького и Крымскую набережную до острова Балчуг.

Теперь гулять по центру столицы станет еще удобнее.

«Ожидаем, что в наиболее востребованные часы новым объектом будут пользоваться свыше полутора тысячи человек в час», — рассказал мэр Москвы в сообщении в официальном канале в мессенджере МАКС.

Строительные работы выполнялись с водной поверхности — такой подход в Москве используется нечасто.

Для этого задействовали временный флот: буксиры ледокольного класса — малый и большой, а также баржи разной грузоподъемности, на которых размещали стройматериалы и малогабаритную колесную и гусеничную технику. Кроме того, вдоль Водоотводного канала отсыпали временную насыпь.

Такое решение позволило сократить площадь строительной площадки и не перекрывать движение по набережной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новый музей транспорта открылся в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
84.34
0.08 97.76
-0.11
Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:10
Кожа реагирует иначе: почему после 50 лет привычный уход перестает работать
19:00
Осторожно, мошеннники: как понять, что вам звонят аферисты
18:50
Сергей Собянин открыл пешеходный мост в центре Москвы
18:40
Сестрам Хачатурян отказали в смягчении меры пресечения
18:30
Светлане Светличной установили памятник на Троекуровском кладбище
18:17
Мужчину, подозреваемого в насилии над детьми, задержали в Санкт-Петербурге

Сейчас читают

Пропала актриса из «Улиц разбитых фонарей» Анна Дзыгало
Памятник Кириллу Лаврову открыли в Петербурге
«Сердце меняет форму»: стал известен диагноз Аскольда Запашного
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен