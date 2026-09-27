Национальная Медиа Группа представила главные премьеры в Петербурге

Есть на Западе устойчивый миф, что в России медведи по улицам ходят. И что им теперь возразить? Но это не значит, что ничего не надо делать для противодействия этим и прочим мифам.

На этой неделе в Петербург съехались представители 70 стран. Как подметил директор Государственного Эрмитажа, где была основная площадка, это возможность выстраивать и поддерживать культурные связи между странами, несмотря на то, что официально эти связи «разъединены, мосты закрыты и взорваны». Есть такая крылатая фраза: когда говорят пушки, музы молчат. Россия демонстрирует, что это не так.

«Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия, служит важнейшим и незаменимым средством коммуникации и диалога там, где политические, экономические связи заморожены, поставлены на „стоп“ из-за разного рода противоречий, санкций, ограничений», — подчеркнул Владимир Путин.

Вот такой показатель — на форуме 44 официальные делегации, в том числе 11 из недружественных стран. Есть что обсудить. В деловой программе 10 тематических секций — музыка, музейное дело, куда же без этого в Эрмитаже. Отдельное внимание влиянию искусственного интеллекта на творческие индустрии. В рамках форума впервые прошел международный контент-форум, где Национальная медиа группа представила свои главные премьеры.

Один из самых ожидаемых проектов — российско-китайский детективный экшен «Черный шелк», продолжение успешного блокбастера «Красный шелк». Действие разворачивается в Шанхае 1931 года, где герои в исполнении Милоша Биковича и Максима Матвеева ищут загадочный секретный груз. Часть сцен снимали в знаменитых «горах Аватара» китайском заповеднике Цзючжайгоу.

Еще один пример кросс-государственного подхода — «Альпийская баллада», экранизация военной повести белоруса Василя Быкова о любви русского солдата и итальянки, которые вместе бежали из концлагеря. Фильм снимали в Сербии, России и Казахстане. Язык любви, как и язык искусства, универсален.

«Вообще существует правило для кинематографистов: снимай для своего зрителя, потому что его ты знаешь, его понимаешь, его любишь, и если ты сделаешь это талантливо, то это полюбят и зрители других стран. Нам нужно возвращаться к более активному продвижению именно бренда российского кино, потому что есть бренд американского кино, есть бренд французского кино, сейчас появился бренд корейского кино. Был бренд, на самом деле, советского и российского кино, и сейчас он возвращается, потому что мы научились снимать действительно в последнее время фильмы, которые востребованы в очень многих странах мира», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Еще один универсальный язык для общения между народами и даже между поколениями это… сказки. В России это самое популярное сейчас направление. Доля фильмов-сказок составляет примерно 15% от кинопоказов, при этом они генерируют 40% всей прибыли в индустрии. Феномен тут прост: на такие фильмы приходят целыми семьями, на экране, знакомый с детства, понятный мир, в котором добро побеждает зло, а герой, преодолев преграды, получит награду и, конечно, найдет свою любовь.

На форуме открыли секрет — главным кинособытием Нового года станет премьера «Хоттабыча». В роли джинна Гассана Абдурахмана ибн Хаттаба — Федор Бондарчук. В песках Марокко он смотрелся как свой. Вот тоже история наша, но в основе мотивы восточной культуры, и ничего, прижилось. Лучшее доказательство, что культура и кино способны объединять народы и страны даже в самых сложных условиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.