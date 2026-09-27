Выборы вопреки угрозам: рекордная явка, минута молчания и новый состав Госдумы

ЦИК подвела итоги выборов

Боевые реалии нашего времени нашли отражение в новом составе Государственной Думы. 46 депутатов будут с боевым опытом — каждый десятый.

Центральная избирательная комиссия в пятницу подвела итоги большого и сложного, самого сложного в организационном плане, по словам главы ЦИК, голосования. Явка составила почти 60%. Это рекорд за последние три парламентские кампании. Безусловно, это реакция граждан на происходящие события. Люди почувствовали особую ответственность и особую важность каждого голоса.

«Вопреки всем внешним и внутренним вызовам, наши замечательные люди отложили все это, поднялись выше, проявили высочайший уровень гражданской ответственности, преданности своей стране, приняв заинтересованное, осознанное участие в столь важных для России выборов. Огромное им спасибо», — сказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Прямо во время подведения итогов в ЦИКе объявили минуту молчания. Шесть членов избиркомов погибли в регионах от артобстрелов и ударов вражеских дронов. Были повреждены или полностью разрушены 75 зданий, в которых размещались участки. Это не говоря про попытки хакерских атак, попытки физического повреждения линий связи. В общем, враги старались, но не получилось. Ни сорвать явку, ни поставить под сомнение результаты выборов. Люди шли на участки, подключались к дистанционному голосованию.

Был даже эксперимент со спутниковой связью в отдаленном поселке. Мы выбирали свое будущее и так выразили свою поддержку армии. Это отметил президент, когда стали понятны результаты ЕДГ, напрямую обратившись к военнослужащим.

«Хочу, чтобы вы знали, товарищи, — это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, ваш героизм, вашу преданность Родине. Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты», - сказал Владимир Путин.

Что касается результатов, то в целом они были ожидаемы: та партия, которая привлекла большее количество ветеранов СВО в свои ряды, набрала больше всего голосов. «Единая Россия» получила 58, 21% голосов по партийному списку и еще лучший результат показала в одномандатных округах, взяв 209 мест из 225 возможных.

Таким образом, у единороссов будет 349 мест в новой Думе. Это рекордный результат партии за всю ее историю. Она не просто сохранила, но и укрепила свое конституционное большинство. На втором месте КПРФ, которая потеряла 20 мест. ЛДПР так и осталась в «середняках», прибавив два мандата. Плюс 6 мест у «Новых людей». Минус 10 у «Справедливой России», которая, балансируя у 5% барьера, все-таки смогла остаться в Думе. Еще четыре депутата прошли беспартийными, как самовыдвиженцы, и по одномандатному округу пробился один представитель партии «Родина».

Таким образом, палитра политических сил в Думе осталась в принципе та же.

Персональный состав Думы окончательно станет понятен на первой сессии, она назначена на 30 сентября. И главная интрига — как на новом для себя политическом поле поведут себя ветераны в Думе. Они получают свой голос во власти и могут продвигать свою повестку.

А она так или иначе будет формироваться ходом СВО. Киев и его спонсоры все настойчивее предлагают перемирие. Как бы. С другой стороны, делают все, чтобы оно не состоялось. Их поведение об этом говорит предельно ясно.

«Мы сказали, что до выборов в Государственную Думу переговоры вряд ли возможны, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты. Но что произошло за последнее время тоже всем хорошо известно. В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло в практически в московскую зону. Это первое. А второе — были нанесены удары по избирательным участкам.

Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложения о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно, но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ», — подчеркнул Владимир Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.