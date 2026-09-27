Токаев освободил Косанова от должности министра обороны Казахстана

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 27 0

Решение принято после гибели военных на Каспии.

Токаев освободил от должности министра обороны Казахстана

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны после гибели военных во время учений на Каспии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующий приказ Токаев уже подписал.

«Указом Главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности Министра обороны Республики Казахстан», — сказано в документе.

В минувший четверг Министерство обороны Казахстана подтвердило гибель военнослужащих на побережье Каспии. Во время учений погода резко ухудшилась и 17 моряков унесло в море. В результате 14 военных погибли. Троих удалось спасти.

В пятницу, 25 сентября, Токаев объявил общенациональный день траура в связи с гибелью военных. Соболезнования в связи с трагедией на Каспии казахскому лидеру выразил, в том числе, президент России Владимир Путин.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. По поручению президента Казахстана создали специальную комиссию. В рамках расследования были опрошены десятки свидетелей, а с места происшествия изъяты документы и видеоматериалы, имеющие отношение к делу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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