Напавший на командира экипажа Flydubai пилот учился в британском вузе

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Василиса Власова
Василиса Власова 15 0

Хаммам аль-Хаммами проходил программу по авиационному менеджменту.

Пилот агрессор на рейсе Flydubai учился в Великобритании

Фото: www.globallookpress.com/Jamal Awad

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Второй пилот рейса Flydubai Дубай — Тель-Авив, совершивший нападение на капитана, ранее обучался авиационному менеджменту в учебном заведении Великобритании. Сообщение об этом публикует газета Telegraph.

«Второй пилот, который попытался угнать самолет, направлявшийся в Израиль, учился в британском университете», — так говорится в публикации издания.

Нападавший с 2020 по 2023 год осваивал авиационный менеджмент в Новом Бэкингемширском университете Великобритании в дистанционном формате. Представители учебного заведения заявили, что он успешно завершил трехлетнюю онлайн-программу, и подчеркнули, что летной практики в рамках курса он не проходил.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у напавшего на коллегу пилота в 2024 году обнаружили экстремисткие материалы.

Следствие подозревает гражданина Омана Хамам Аль-Хаммами. Ему 29 лет.

На его личность указали несколько человек, участвующих в расследовании. В том же 2024 году Аль-Хаммами числился стажером на позиции второго пилота в авиакомпании Oman Air. Когда у него выявили экстремистские материалы, доступ к полетам ему закрыли, однако дали возможность продолжить работу в компании на административном посту.

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