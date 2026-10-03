«Хотел разбить самолет в Израиле»: подозреваемый в ЧП на борту Flydubai дает показания

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 35 0

По информации телеканала, в 2024 году у него обнаружили экстремистские материалы.

Нападение на пилота Flydubai: кого подозревают

Фото: Reuters/Ammar Awad

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ABC News: напавшим на командира Flydubai мог быть 29-летний гражданин Омана

Вторым пилотом Flydubai, которого подозревают в нападении на командира экипажа и попытке разбить самолет на рейсе в Израиль, мог быть 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хаммами. Об этом 3 октября сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на источники в разведке и правоохранительных органах.

Имя предполагаемого нападавшего назвали несколько собеседников, знакомых с расследованием. По сведениям телеканала, в 2024 году Аль-Хаммами стажировался на должности второго пилота в Oman Air. После обнаружения у него экстремистских материалов его отстранили от полетов, однако разрешили остаться в компании на административной работе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инцидент произошел 30 сентября на борту самолета, следовавшего из Дубая в Тель-Авив со 174 пассажирами. Сначала экипаж передал кратковременный сигнал о чрезвычайной ситуации, затем — код, обозначающий угон. Позднее источник издания Ynet в службе безопасности связал сигнал бедствия с дракой между пилотами.

Пассажирка Мириам рассказала, что один из летчиков ударил другого ножом. Газета Israel Hayom выдвинула версию, что посадить лайнер могли находившиеся на борту выходцы из России и Украины.

Самолет совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. Вечером пассажиров доставили в Тель-Авив спасательным рейсом. После происшествия премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац провели срочные консультации.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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