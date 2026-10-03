«Переплетение судеб»: Ирина Ортман о новой песне

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 24 0

«Мы не просто прохожие в жизни друг друга, мы очень похожие» — такая строчка звучит в треке.

Фото, видео: Булкин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Ирина Ортман рассказала о новой песне «Переплетение судеб»

Певица Ирина Ортман с коллегой Ильей Гуровым 2 октября выпустили новый трек под названием «Переплетение судеб». О том, что исполнительница закладывала в песню, она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на 30-летии лейбла «Первое Музыкальное».

Ирина Ортамн не в первый раз творчески сотрудничает с Ильей Гуровым и называет его близким другом.

«Это совместная работа с моим очень близким другом, который написал уже не одну песню для меня, Ильей Гуровым, музыка, слова. Называется «Переплетение судеб», — рассказала она.

Исполнительница отметила, что надеется на отклик нового трека в сердцах слушателей.

«Это очень позитивная, мажорная песня, мне кажется она очень откликнется в сердцах слушателей», — заявила Ортман.

Главная идея песни, по словам Ирины, показать, насколько похожими становятся люди в отношениях.

«Когда люди встречаются, а тем более, когда люди живут друг с другом, они становятся очень похожими. Там такие замечательные есть слова, «мы не просто прохожие в жизни друг друга, мы очень похожие», — рассказала певица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Jaya представила премьерный трек проекта «Музыка народов». Песня посвящена Алтаю, его природе, культуре и истории. Современные мотивы в треке органично переплелись с народным горловым пением, а отличительной чертой стал алтайский язык.

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