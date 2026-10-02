Шесть эпох Алтая: Елена Jaya представила новый трек проекта «Музыка народов»

Елена Jaya представила новую песню проекта «Музыка народов», посвященную Алтаю

Певица Елены Jaya и ее коллега Добрыня Сатин выпустили совместный трек «Истоки Тэнгри», посвященный Алтаю. Песня была создана в рамках проекта «Музыка народов».

В своей новой работе Jaya обратила внимание на Алтай, его природу, культуру и историю. В клипе на данную композицию можно совершить мини-путешествие по шести историческим эпохам этого региона: Каракольской культуре, Скифской культуре, Гунно-Сарматской эпохе, Древнетюркской эпохе, Джунгарской эпохе и эпохе Бурханизма.

Чтобы достоверно передать атмосферу, костюмы, оружие и даже подобрать правильную породу коней, создатели видео обратились к историческому консультанту. Съемки проходили на Алтае, который оставил у певицы незабываемые впечатления.

«Алтай — это место, которое невозможно забыть. Когда мы снимали клип, природа сама вела нас: горы, реки, ветер — все буквально дышало историей. Я впервые почувствовала, как древние традиции оживают, когда ты просто стоишь на этой земле. Работа с Добрыней — это настоящая магия», — вспоминала исполнительница.

В самом треке органично вплелись современная музыка, звучание народных инструментов и горловое пение. Кроме того, использовалась лирика, написанная на двух языках: русском и алтайском.

Вместе с Еленой Jaya «Истоки Тэнгри» исполнял Добрыня Сатин, он отвечал за национальное звучание трека.

«Он не просто музыкант, он проводник в мир алтайской культуры. Его горловое пение, его энергия, его знания — это бесценно. Я очень благодарна ему за этот опыт», — делилась Jaya.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Еленой Jaya вместе с рэпером Бастой представили первую композицию в рамках проекта «Музыка народов». Трек был посвящен Ростову-на-Дону.

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