Ушел из жизни обладатель Кубка Стэнли Лайл Оделайн

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 20 0

В 2018 году спортсмену провели редчайшую операцию после заражения крови.

Умер хоккеист Лайл Оделайн — что о нем известно?

Фото: © Getty Images/B Bennett / Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Канадский хоккеист Лайл Оделайн, завоевавший Кубок Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» в 1993 году, умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в пресс-службе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Смерть прославленного защитника наступила в пятницу, 2 октября. В агентстве Pittsburgh Post‑Gazette заявили, что причиной ухода Оделайна из жизни стал сердечный приступ. При этом со здоровьем у хоккеиста были проблемы и раньше.

Известно, что в 2018 году спортсмен, играя в гольф, поранился о кактус. Именно это могло спровоцировать заражение крови, а также отказ почек и печени. В результате Лайлу пересадили три органа. После редчайшей операции Оделайн был полностью парализован и не мог говорить.

За «Монреаль» хоккеист выступал с 1990 по 1996 год: на его счету 420 матчей и 95 результативных баллов. В 1993 году в составе «Канадиенс» защитник стал обладателем Кубка Стэнли.

За свою профессиональную карьеру Лайл также играл за «Нью-Джерси Девилз», «Финикс Койотис», «Коламбус Блю Джекетс» и ряд других известных клубов НХЛ.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Целители и создатели: в чем жизненное предназначение рожденных в мае

Последние новости

3:28
Медсестра семь лет страдала из-за забытой иглы — теперь она судится с врачами
3:02
Подозреваемого в расчленении женщины в Жулебино поймали в Воронежской области
2:22
Ушел из жизни обладатель Кубка Стэнли Лайл Оделайн
1:44
Шесть дронов ВСУ сбили на подлете к Москве
1:15
«По-хорошему или по-плохому»: Трамп обозначил два сценария по ситуации с Ираном
0:55
Шерсть зимой, лен летом: как собрать базовый мужской гардероб

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Кровавая драма в Петербурге: приемного сына подозревают в убийстве матери и брата
«Любила его больше жизни»: мать четверых детей Маска объявила об их разрыве
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня