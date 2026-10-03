Умер Анатолий Кашпировский

Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет. О его кончине сообщил телеведущий Андрей Малахов в личном блоге.

«Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. Царствия небесного!» — написал он.

Причину смерти и другие обстоятельства Малахов не уточнил.

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Украинской ССР. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт, после чего много лет работал в психиатрической больнице в Виннице. В 1987 году стал врачом-психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике, позднее возглавлял центры психотерапии в Киеве.

Широкую известность Кашпировскому принесли телевизионные выступления конца 1980-х годов. В 1989 году на экраны вышли его «Сеансы здоровья», во время которых он заявлял о возможности воздействовать на самочувствие зрителей на расстоянии.

В 1993 году Кашпировского избрали депутатом Государственной думы первого созыва от ЛДПР. Позднее он продолжал публичные выступления, а с 2020 года проводил так называемые оздоровительные сеансы на собственном YouTube-канале.

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