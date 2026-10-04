Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область: есть жертвы

В результате атаки ВСУ на Белгородскую область погиб один человек

Один человек погиб и еще один пострадал в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом 4 октября сообщил региональный оперативный штаб в мессенджере МАКС.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчина получил тяжелые травмы и умер на месте. После атаки машина загорелась и была полностью уничтожена огнем.

Другой автомобилист пострадал в Грайвороне. Он поступил в центральную районную больницу с осколочными ранениями ног, кисти и волосистой части головы. В дальнейшем мужчину планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода для продолжения оказания медицинской помощи.

По данным оперативного штаба, под атаки попали в общей сложности шесть муниципалитетов области. Помимо последствий ударов по автомобилям, на их территории зафиксированы повреждения городской инфраструктуры и транспортных средств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что трое погибли и 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Ранения зафиксированы у жителей Белгорода, Грайворонского и Шебекинского округов. В числе 12 пострадавших — четверо несовершеннолетних. Врачи борются за жизнь 16-летнего мальчика и взрослого человека. Их состояние тяжелое.

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