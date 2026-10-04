Тонкий намек? SНАМАN выпустил песню «Прощай, моя любовь»

SНАМАN выпустил песню «Прощай, моя любовь»

Заслуженный артист России, певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, выпустил новый трек. Он называется «Прощай, моя любовь» и посвящен расставанию. Фанаты артиста теряются в догадках: не связанна ли новая песня с разрывом с главой «Лиги безопасного интернета» Мизулиной?

«Три слова „я тебя люблю“ могут стать началом большой истории. А три слова „прощай, моя любовь“ — ее финалом. Между этими признаниями иногда проходит целая жизнь», — так певец объяснил смысл нового трека в беседе с РИА Новости.

В новой песне звучат строки «Прости, мне нужно уходить, в кармане спрячу нашу боль» и «одиночество — мое пророчество».

Фанаты под новым клипом артиста недоумевают. «Интересно, с кем он прощается?», «Это маркетинговый ход или правда разошлись?», «Наверное с Мизулиной расстался. А песня шикарная, как всегда талантлив до дрожи», — предполагают в сети.

Ни Ярослав Дронов, ни Екатерина Мизулина при этом никак не комментировали слухи о расставании.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шаман появился в одном из упражнений школьного учебника по английскому. Ученикам пятого класса предлагают выбрать верный артикль в предложении с участием Дронова.

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