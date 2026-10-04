Тонкий намек? SНАМАN выпустил песню «Прощай, моя любовь»

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Василиса Власова
Василиса Власова 21 0

В новой песне звучат строки «Прости, мне нужно уходить, в кармане спрячу нашу боль» и «одиночество — мое пророчество».

Расстался ли Шаман Мизулиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова

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SНАМАN выпустил песню «Прощай, моя любовь»

Заслуженный артист России, певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, выпустил новый трек. Он называется «Прощай, моя любовь» и посвящен расставанию. Фанаты артиста теряются в догадках: не связанна ли новая песня с разрывом с главой «Лиги безопасного интернета» Мизулиной?

«Три слова „я тебя люблю“ могут стать началом большой истории. А три слова „прощай, моя любовь“ — ее финалом. Между этими признаниями иногда проходит целая жизнь», — так певец объяснил смысл нового трека в беседе с РИА Новости.

В новой песне звучат строки «Прости, мне нужно уходить, в кармане спрячу нашу боль» и «одиночество — мое пророчество».

Фанаты под новым клипом артиста недоумевают. «Интересно, с кем он прощается?», «Это маркетинговый ход или правда разошлись?», «Наверное с Мизулиной расстался. А песня шикарная, как всегда талантлив до дрожи», — предполагают в сети.

Ни Ярослав Дронов, ни Екатерина Мизулина при этом никак не комментировали слухи о расставании.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шаман появился в одном из упражнений школьного учебника по английскому. Ученикам пятого класса предлагают выбрать верный артикль в предложении с участием Дронова.

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