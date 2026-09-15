За языком надо следить: SHAMAN появился в школьном учебнике по английскому

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 43 0

В одном из упражнений российский исполнитель занял место Леди Гаги

Шаман попал в учебник по английскому языку

Фото: © РИА Новости/ Виталий Белоусов

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SHAMAN появился в школьном учебнике по английскому языку

Заслуженный артист России, певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, стал героем одного из упражнений в учебнике по английскому языку для пятиклассников. Об этом сообщили «Известия».

В задании школьникам предлагают выбрать правильный артикль в предложении «Shaman is _ popular Russian singer», что в переводе означает «Шаман — популярный российский певец».

При этом в прежней версии этого же упражнения речь шла не о Ярославе. Ученикам тоже нужно было подобрать правильный артикль в предложении, однако вместо Дронова речь шла об американской исполнительнице Леди Гаге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время концерта в Петропавловске‑Камчатском, приуроченного ко Дню города, SHAMAN помог юной поклоннице, потерявшей в давке iPhone 15. Артист успокоил расстроенную девочку и дал ей деньги на покупку нового телефона.

Кроме того, 5-tv.ru писал, что Ярослав старается оградить дочь Варвару от шоу-бизнеса и всей «грязи» вокруг него. Он подчеркнул, что бывшая жена и ребенок живут спокойной жизнью, поэтому артист не хочет, чтобы девочка сталкивалась с косыми взглядами ровесников из-за популярности отца.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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