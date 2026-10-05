Подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Жулебино доставили в Москву

Мужчину, подозреваемого в убийстве Елены Церетели и ее 19-летней дочери Дарьи, доставили в Москву для проведения следственных действий. Кадры, на которых правоохранители заводят его в здание, опубликовал 5-tv.ru.

«Территорию возле подъезда, где проживала семья Церетели, оцепили. Рядом дежурят несколько машин полицейских, у подъезда стоят оперативники», — рассказала корреспондент телеканала Кристина Грищенко.

По данным 5-tv.ru, подозреваемый — 47-летний Теймураз Г. Предположительно, он убил Дарью в своем гараже, после чего отправился в квартиру на Жулебинском бульваре, где застрелил и расчленил ее мать.

Тело Елены обнаружили 3 октября в квартире на юго-востоке столицы. На следующий день останки дочери женщины и ресторатора Мамуки Церетели нашли в гараже со схроном оружия.

Подозреваемого задержали в Воронежской области вместе с 40-летней Татьяной С., уроженкой Луганской области.

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