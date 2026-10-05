Девочки натерпелись: на Сахалине будут судить женщину за истязание двух дочерей

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 36 0

Следствие установило десятки случаев насилия в отношении одного из детей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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На Сахалине будут судить женщину за истязание двух дочерей

Уголовное дело об истязании шестилетней и восьмилетней девочек на Сахалине передали в суд. Обвинения предъявлены их 39-летней матери. Об этом сообщило региональное следственное управление Следственного комитета России.

Женщине вменяют истязание малолетних, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с особой жестокостью и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По версии следствия, одну из дочерей обвиняемая систематически подвергала физическому насилию с марта 2024 по апрель 2025 года. За этот период установлены не менее 27 случаев нанесения побоев и не менее 12 иных насильственных действий в целях наказания ребенка.

В январе 2026 года во время избиения женщина схватила девочку за футболку на лестничной площадке. Ребенок вырвался, потерял равновесие и упал с лестницы второго этажа, ударившись головой. В результате падения здоровью девочки был причинен тяжкий вред.

Вторую дочь, по данным следствия, мать избивала и подвергала другим насильственным действиям с марта 2024 по январь 2025 года. Ребенку причинили вред здоровью средней тяжести.

Расследование завершено. Прокурор утвердил обвинительное заключение, после чего дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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